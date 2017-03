Bắt kẻ tung tin đồn “mổ bụng trẻ em”

Nguyễn Tấn Tài khai báo với công an hành vi tung tin đồn thất thiệt - Ảnh: Tiến phương Nguyễn Tấn Tài khai báo với công an hành vi tung tin đồn thất thiệt - Ảnh: Tiến phương



Tại cơ quan công an, Tài khai là tài công tại bến đò ngang từ huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) qua huyện Phú Tân (An Giang). Trong quá trình đưa khách qua sông, Tài đã thông tin cho mọi người biết rằng “chính mắt Tài thấy một đứa trẻ bị bắt cóc, mổ bụng”.



Thông tin này nhanh chóng lan rộng gây tâm lý hoang mang trong nhân dân ở các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau... Tài thừa nhận chỉ nghe tin đồn chứ không hề thấy. Hiện còn một số đối tượng “tích cực” tung tin đồn kiểu này đang được Công an huyện Hồng Ngự triệu tập lấy lời khai.



Trước đó, nhiều bạn đọc ở TP Thủ Dầu Một, huyện Bến Cát, Phú Giáo... (tỉnh Bình Dương) và huyện Củ Chi (TP.HCM), huyện Đức Hòa (tỉnh Long An), huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) cũng cho biết có việc lan truyền tin đồn nhiều vụ bắt cóc trẻ em mổ lấy nội tạng khiến nhiều phụ huynh không dám cho các bé đến trường.



Trao đổi với PV, công an huyện Củ Chi, Bình Dương, Tây Ninh và Long An cho biết đó là tin hoàn toàn bịa đặt.



Theo TIẾN PHƯƠNG - NINH GIANG NGÔ THIÊN PHÚC(TTO)