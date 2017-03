Bắt kẻ tưới xăng, dọa đốt vợ

Theo điều tra, ngày 9.2, do mâu thuẫn cá nhân, Tâm cãi nhau với vợ là Phạm Thị Lê Uyên (SN 1975, ngụ P.Tân Phong, TP.Biên Hòa).



Một lúc sau, Tâm đã lấy dao đe dọa chém chị Uyên cùng hai con, rồi lấy xăng tưới lên người chị Uyên và định lấy hộp quẹt đốt cháy.



Ngay lập tức, chị Uyên cùng hai con chạy đi báo công an địa phương.



Sau khi khám nghiệm hiện trường, công an đã bắt Tâm để phục vụ điều tra.



Theo Kim Cương (TNO)