Bắt kẻ vận chuyển heroin từ Lào về Nghệ An

Trưa 9-4, Cụt Văn Thân (27 tuổi, trú xã Phà Đánh, huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) đang vận chuyển trái phép chất ma túy, theo hướng từ Lào về đến bản Noọng Dẻ (huyện Kỳ Sơn) thì bị lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng Nghệ An, bắt quả tang. Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn đã khởi tố vụ án bàn giao Thân và tang vật cho Cơ quan công an huyện Kỳ Sơn khởi tố bị can.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (PC65), Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bàn giao Lê Ngọc Hùng (41 tuổi, trú trú phường Qung Trung, TP Vinh) và Trần Văn Hiếu (21 tuổi, trú xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) cùng tang vật 5 bánh cần sa cho Công an TP Vinh tiếp tục mở rộng điều tra.

Trước đó, khi Hùng và Hiếu đang thuê xe taxi mang theo 5 bánh cần sa và một gói nhỏ ma túy đá đi bán bị lực lượng Phòng PC 65, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt, thu giữ tang vật.

Đ.LAM