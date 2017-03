Bắt kẻ vận chuyển hơn 200 triệu tiền giả

Khi hành khách này được cơ quan chức năng "mời" về trụ sở Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài, mặt anh ta tái mét. Anh ta khai tên là Đỗ Thành Trung, 28 tuổi, trú tại xã Phụng Thượng (Phúc Thọ, Hà Nội). Kiểm tra chiếc túi xách tay mà Trung mang theo, cơ quan Công an đã phát hiện trong túi có 1.142 tờ tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam loại mệnh giá 200 ngàn đồng nghi giả, 2 cục chất rắn màu trắng gói trong tờ tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mệnh giá 5 ngàn đồng.

Ban chỉ huy Công an huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV - Công an huyện phối hợp với Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài tập trung xác minh và đấu tranh với đối tượng phạm tội. Đến nay, đã có đủ cơ sở khẳng định, Đỗ Thành Trung có hành vi vận chuyển 228,4 triệu đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giả và tàng trữ 0,421g heroin.

Trung khai nhận được thuê vận chuyển số tiền giả này từ Hà Nội đi TP.HCM. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.





Theo T.H (CAND)