Bắt kẻ vào nhà trói người cướp vàng

Trước đó, khoảng 3 giờ 30 sáng 24-7, chị Trần Thị Liễu (xóm Nam Mỹ, xã Đồng Lộc) đang ngủ trong nhà thì bị một thanh niên lẻn vào nhà, dùng dao khống chế. Ngay sau đó kẻ lạ dùng cuộn băng keo và dây điện trói tay, dùng thắt lưng siết cổ chị Liễu ngất xỉu. Người này lục soát rồi cướp một dây chuyền vàng cùng 1,3 triệu đồng của chị Liễu.

Đến sáng cùng ngày, chị Liễu tỉnh dậy cởi trói rồi đến công an trình báo sự việc. Vụ cướp táo tợn trên gây hoang mang trong người dân địa phương. Công an huyện Can Lộc vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra. Sau khi sàng lọc các đối tượng nghi vấn, cơ quan công an đã truy bắt được Dũng.

Trần Thế Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đ.LAM

Sau khi bị bắt, Dũng khai nhận chính là thủ phạm đột nhập, khống chế, cướp tiền, vàng của chị Liễu.

Đồng thời, Dũng khai nhận thêm trước đó với thủ đoạn tương tự, Dũng đã thực hiện trót lọt một vụ cướp khác. Lợi dụng đêm tối, Dũng leo vào nhà chị Trần Thị Ngọc (xóm Kiến Thành, xã Đồng Lộc) rồi dùng dao khống chế, trói tay chị Ngọc, lục tìm tài sản trong nhà lấy 4 chỉ vàng, 3 triệu đồng và hai điện thoại di động.

Theo hồ sơ, Dũng từng bị phạt tù giam về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù vào tháng 2-2015.