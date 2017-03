Bắt kẻ xông vào biệt thự giết hai người

Tối 7-8, Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ và di lý Hồ Chi Bảo (quê Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) về trại tạm giam công an tỉnh để phục vụ công tác điều tra. Bảo là nghi can gây ra vụ án mạng kinh hoàng tại thị trấn Khe Sanh chiều cùng ngày.

Đã chuẩn bị trước hung khí

Khoảng 15 giờ cùng ngày, người dân khóm 4, thị trấn Khe Sanh nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ biệt thự ven quốc lộ 9 (nối Đông Hà với cửa khẩu Lao Bảo) của gia đình bà Hồ Thị Tý. Khi mọi người chạy đến thì phát hiện bà Tý và cha chồng là ông Nguyễn Văn Sắt (80 tuổi) đã tử vong, trên người có nhiều vết dao đâm. Cạnh đó, chị Hồ Thị Thuận, em ruột bà Tý, bất tỉnh do bị dao đâm vào vùng đầu, mất nhiều máu. Chị Thuận được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Trị huy động hàng chục chiến sĩ đến phối hợp với Công an huyện Hướng Hóa điều tra, phá án. Đến khoảng 18 giờ, công an đã tạm giữ Bảo khi người này đang cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Hướng Hóa.

Hiện trường vụ án mạng tại thị trấn Khe Sanh (Hướng Hóa). Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, do có bạn gái trú ở xã Tân Liên, Hướng Hóa nên Bảo thường xuyên chạy xe từ Quảng Bình vào đây chơi. Qua dò la, thấy căn biệt thự của bà Tý (cũng là trụ sở kinh doanh của Công ty TNHH Hòa Tý) có nhiều tài sản nên Bảo tìm cách đột nhập nhằm trộm cắp.

Khoảng 14 giờ 40 ngày 7-8, Bảo mua một con dao thủ sẵn trong người rồi chạy xe máy đến nhà bà Tý. Khi đến gần nhà nạn nhân, Bảo dùng khẩu trang bịt mặt và bước vào cửa hàng để giả vờ hỏi mua đồ nhằm quan sát hệ thống camera theo dõi.

Đến 15 giờ, Bảo bỏ xe máy lại bên vệ đường và đột nhập vào căn biệt thự từ phía sau, nơi không có camera giám sát. Vào bên trong, Bảo lục lọi khắp nơi và lấy được một túi xách, bên trong có lắc vàng, dây chuyền, nhẫn vàng, thẻ ATM cùng nhiều giấy tờ liên quan khác.

Lạnh lùng gây án

Phát hiện kẻ đột nhập, bà Tý kêu la đồng thời xông đến giật lại túi xách. Bảo liền rút dao đâm nhiều nhát vào chủ nhà để tìm cách thoát thân khiến người này tử vong tại chỗ. Nghe tiếng con dâu kêu cứu, ông Sắt chạy đến và cũng bị Bảo đâm chết tại chỗ. Lúc này, chị Thuận đang bán hàng bên ngoài cũng chạy vào ứng cứu. Hai bên giằng co qua lại khiến chị Thuận bị đâm một nhát vào đầu. Riêng Bảo bị thương nhẹ ở cánh tay.

Thấy ba nạn nhân ngã gục, Bảo mang theo túi xách chứa tài sản cướp được quay lại chỗ cũ lấy xe máy rồi bỏ trốn về nhà người yêu. Thấy Bảo chảy máu ở tay, người bạn gái liền đưa đến BV Đa khoa huyện Hướng Hóa băng bó. Trong khi đang được chăm sóc, Bảo bị lực lượng công an ập vào bắt giữ. Tiến hành khám xét, công an thu giữ trên người Bảo số dây chuyền vàng và các loại giấy tờ cá nhân của nạn nhân. Bảo khai nhận đã phi tang bộ quần áo dính máu và con dao xuống hồ thủy điện.

Theo Công an huyện Hướng Hóa, bạn gái của Bảo không liên quan và cũng không biết gì về vụ án mạng. Bảo đã nói dối với người yêu là bị té xe nên bị thương ở cánh tay.

Cơ quan điều tra cũng đã xem lại hệ thống camera, qua đó khẳng định Bảo là người bịt khẩu trang giả vờ mua hàng vào chiều cùng ngày. Chiếc két sắt của doanh nghiệp này vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu bị cạy phá.