Bắt kẻ xưng nhà báo tống tiền CSGT

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Hoàng Thanh Hải (SN 1974) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Thông tin ban đầu từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho hay Hải có mang giấy giới thiệu với chức danh là cộng tác viên do báo Dân Trí cấp.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 6-2014, Hải chuẩn bị một số thiết bị gồm hai camera gắn trên cúc áo, mắt kính có gắn camera siêu nhỏ để đi quay bí mật hoạt động của lực lượng CSGT trên tuyến quốc lộ 1A. Khi quay được clip CSGT đang nhận một cuốn sổ tay từ tài xế, Hải liền tìm cách liên lạc với CSGT bị quay clip với các gợi ý tống tiền.

Để thực hiện việc này, Hải đã gọi điện thoại cho một CSGT tên là Hoàng Thế Anh (CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) vì trước đây Hải có quen biết ông Anh. Lúc đó Hải giới thiệu mình tên Hoàng và thông báo cho ông Anh rằng mình đã quay được hình ảnh của CSGT Nguyễn Văn Toàn - cán bộ Trạm tuần tra kiểm soát giao thông (TTKSGT) Ninh Hòa đang nhận tiền của lái xe. Ông Anh sau đó đã báo cho Đội trưởng Đội TTKSGT trạm Cam Ranh Nguyễn Văn Khải biết nội dung vụ việc. Do ông Khải có người em ruột cũng tên Nguyễn Văn Toàn hiện đang công tác tại Trạm TTKSGT Ninh Hòa nên vờ nhận mình là Toàn và điện thoại cho đối tượng Hải để xác minh nội dung vụ việc.

Khi ông Khải gọi điện thoại liên lạc cho Hải (Hải tự xưng tên là Hoàng), Hải hẹn ông Khải đến khách sạn Như Ý (Cam Ranh) để nói chuyện. Sau đó, Hải lại hẹn ông Khải ra quán nước ở gần khách sạn. Ông Khải giới thiệu mình tên Toàn - cán bộ CSGT trạm Ninh Hòa, yêu cầu Hải chứng minh là phóng viên và cho xem hình ảnh việc CSGT vi phạm nhưng Hải cứ lòng vòng không đưa ra mà vẫn đòi phải đưa cho Hải 70 triệu đồng thì Hải sẽ xóa đoạn clip và không đăng báo. Ông Khải không đồng ý và bỏ về.

Vào ngày 5-7, ông Hoàng Thế Anh lại điện thoại báo cho ông Khải biết Hoàng lại điện thoại với ông và nói rằng đã quay được cảnh CSGT tên là Lê Văn Ân (Đội phó đội dẫn đoàn đang tăng cường cho Trạm CSGT Cam Ranh) đang nhận tiền của lái xe trong quá trình tuần tra. Với vai trò là trạm trưởng, ông Khải đã báo cáo sự việc với lãnh đạo Phòng CSGT. Được sự đồng ý của cấp trên ông Khải liên lạc với Hải.

Hải hẹn và gặp ông Khải hai lần ở hai quán cà phê tại Nha Trang. Tại đây, Hải vẫn giới thiệu tên Hoàng và là nhà báo. Hải cho ông Khải xem toàn bộ clip có hình ảnh ông Ân và yêu cầu đưa 100 triệu đồng để Hải không công khai trên báo chí và xóa toàn bộ clip này. Ông Khải nói để về bàn bạc lại với Ân.

Mấy ngày sau, khi thấy ông Khải không điện thoại lại nên Hải đã chủ động gọi nói: “Bài em đã viết rồi, chắc phải đăng thôi” và hẹn ngày 20-7 sẽ đến Nha Trang nhận 100 triệu đồng nếu không sẽ đăng bài clip CSGT nhận tiền mãi lộ.

Đúng ngày trên, ông Khải đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa viết đơn trình báo, tố giác hành vi cưỡng đoạt của Hải và yêu cầu cơ quan điều tra bắt giữ đối tượng để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Ngày 20-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt quả tang Hải có hành vi cưỡng đoạt tài sản với số tiền 100 triệu đồng của ông Khải tại khách sạn Spring Hotel (19K Tháp Bà, Nha Trang). Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã lập biên bản phạm tội quả tang về hành vi cưỡng đoạt tài sản của Hải và ra quyết định tạm giữ đối với Hải. Tại Công an tỉnh Khánh Hòa, Hải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hành vi của Hải đã bị cơ quan CSĐT khởi tố theo khoản 2 Điều 135 BLHS.

Theo cơ quan điều tra, trong số vật chứng thu giữ được qua khám xét, công an còn thu giữ được một cuốn sổ trong đó có ghi tên một số trạm CSGT ở Huế, Quảng Bình, Quảng Ngãi.

HOÀNG VĂN