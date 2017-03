Bắt khẩn cấp 20 đối tượng phá cơ sở cai nghiện Đồng Nai

Ngày 8-11, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã tiến hành bắt khẩn cấp 20 đối tượng cầm đầu có hành vi kích động, đập phá tài sản xảy ra tại cơ sở cai nghiện ma túy Đồng Nai đóng trên địa bàn Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai.



Công an huyện Xuân Lộc đang củng cố hồ sơ và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Đây là 20 đối tượng nằm trong nhóm 103 đối tượng được cho là cầm đầu trong vụ gây rối tại cơ sở cai nghiện mà cơ quan công an đã tách ra để làm việc riêng trước đó.



Các đối tượng có hành vi kích động, đập phá tài sản tại cơ sở cai nghiện ma túy Đồng Nai.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin trong hai ngày 6 và 7-11, hàng trăm học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy Đồng Nai đã gây rối, đập phá tài sản của cơ sở và trốn ra ngoài. Trước sự quá khích của các học viên cơ quan chức năng buộc phải huy động lực lượng và công cụ hỗ trợ để trấn áp.

Đến ngày 8-11, tình hình tại cơ sở cai nghiện ma túy Đồng Nai đã ổn định. Khoảng 200 học viên đã được di dời đến một địa điểm khác gần đó để đảm bảo an ninh trật tự.