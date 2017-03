Bắt khẩn cấp 3 đối tượng

3 đối tượng bị bắt khẩn cấp gồm Nguyễn Thị Nhàn, trú tại thị trấn Nhồi, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Đặng Văn Trọng, SN 1969, trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Văn Thanh, SN 1976, trú tại huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa. Trong số các đối tượng trên, Trọng bị bắt về hành vi che giấu tội phạm, còn Nhàn và Thanh bị bắt về các hành vi cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật. Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh cung cấp, sáng 6-7-2010, ông Nguyễn Văn Thư - Giám đốc Công ty TNHH Đông Hội (hoạt động trong lĩnh vực xây dựng), trụ sở tại huyện Đông Anh đến Công an huyện trình báo vừa bị một nhóm đối tượng bắt giữ trái pháp luật.

Vụ việc được ông Thư tường trình như sau: 11h trưa 5-7-2010, ông Thư điều khiển xe ôtô loại 4 chỗ, chở một phụ nữ đi đến địa phận xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, bất ngờ bị một số đối tượng đi xe taxi chặn lại. Sau đó, chúng ép ông Thư giao xe lại cho người phụ nữ cùng đi, rồi sang một chiếc xe ôtô loại 4 chỗ khác, đưa vào một nhà nghỉ ở TP Thanh Hóa. Sau khi đánh và bắt ông Thư phải chi 1,5 tỷ đồng không được, đến sáng sớm 6-7-2010, nhóm đối tượng lạ thả ông Thư về khu vực huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội điều tra, được biết tháng 6-2010, thông qua mối quan hệ quen biết, ông Thư đã nhờ Nguyễn Thị Nhàn, ở thị trấn Nhồi, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) lo giúp thủ tục để ông Thư được nhận dự án san lấp mặt bằng Nhà máy Hóa lọc dầu Nghi Sơn, tại huyện Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Nhàn đồng ý và hai bên thỏa thuận khi xong việc, ông Thư phải chi cho Nhàn 2 tỷ đồng tiền công “chạy” dự án. Theo yêu cầu từ phía “đối tác”, ông Thư đã đưa trước 500 triệu đồng và viết giấy vay nợ Nhàn 1,5 tỷ đồng. Sau khi ông Thư thực hiện các yêu cầu trên, Nhàn đã không lo được thủ tục để ông Thư nhận dự án san lấp mặt bằng Nhà máy Hóa lọc dầu Nghi Sơn và bị ông Thư tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tới Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa. Công an Thanh Hóa đã điều tra, khởi tố và bắt tạm giam Nhàn về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, ngày 3-6-2010, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã trả tự do cho Nhàn và áp đặt biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sau khi được tha, Nhàn đã căn cứ vào giấy vay nợ ông Thư viết cho mình từ trước, thuê một số đối tượng ở xã Tráng Việt, huyện Mê Linh bắt giữ trái phép ông Thư nhằm mục đích đe dọa để ép chi tiền cho Nhàn. Sau khi bắt và đe dọa ông Thư nhưng không có kết quả, các đối tượng đã thả ông Thư tại khu vực huyện Gia Lâm vào rạng sáng 6-7-2010. Nguyễn Văn Thanh là một trong số các đối tượng đã tham gia vào vụ việc trên.

Thanh hiện làm lái xe cho Công ty cổ phần Thương mại Thành An (chuyên sản xuất, chế biến lâm sản), trụ sở tại huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa. Công ty này do Đặng Văn Trọng làm giám đốc. Mặc dù biết Nhàn tổ chức vụ bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản của ông Thư, nhưng Trọng đã cố tình che giấu, không báo cho cơ quan điều tra. Vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng hướng điều tra.

Theo Hà Hoàng (ANTĐ)