Bắt khẩn cấp 3 đối tượng giả xe ôm hiếp dâm “gái lạc”

Ngày 15/9, Cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Huỳnh Văn Tâm (17 tuổi, quê Trà Vinh), Đào Minh Chánh (21 tuổi, quê An Giang) và Nguyễn Văn Hiển (24 tuổi, ngụ TX.Thuận An)

để điều tra về hành vi “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”.