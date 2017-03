Bắt khẩn cấp 4 côn đồ truy sát người, cướp của

Ngày 10/9 cơ quan CSĐT công an huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương đã bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng có liên quan đến vụ bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản vừa xảy ra trên địa bàn. Vụ việc sau đó được bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự (PC45) công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ.

4 nghi can bị bắt giữ gồm: Hồ Văn Tân (SN 1994, ngụ tỉnh Quảng Trị), Võ Quốc Thảo (SN 1986, ngụ tỉnh Cà Mau), Nguyễn Quyết Thắng (SN 1989, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Lương Trung Hòa (SN 1987, ngụ huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Khoảng 23h đêm 1/9, 4 đối tượng kể trên điều khiển xe gắn máy với tốc độ cao. Khi đến khu dân cư ấp Đồng An, xã Bình Hòa, huyện Thuận An thì va quẹt với anh Trần Đại Tá (SN 1986, ngụ tỉnh Thanh Hóa). Được biết lúc này anh Tá đang đi bộ cùng 2 người bạn là anh Ngô Huy Thiện (SN 1986, ngụ tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Huy Thọ (SN 1985, ngụ tỉnh Đồng Tháp).

Bị va chạm nhưng không nhận được một lời xin lỗi,nhóm anh Tá đã phản ứng lại. Bất ngờ nhóm côn đồ xông vào hành hung đấm đá túi bụi 3 thanh niên.

Hậu quả là anh Tá, anh Thọ bị thương tích trên người, anh Thiện bị đánh té xuống đường bất tỉnh. Cả 3 được người đi đường chuyển đến bệnh viện Hoàn Hảo gần đó để cấp cứu.

Tuy nhiên nhóm 4 đối tượng gồm: Tân, Thảo, Thắng và Hòa tiếp tục tìm đến bệnh viện để...gặp nạn nhân. Chúng ép anh Nguyễn Huy Thọ và anh Trần Đại Tá lên xe, chở quay lại hiện trường. Tại đây cả 4 tiếp tục đánh hội đồng, lục túi anh Thọ lấy 300 ngàn đồng.

Chưa dừng lại ở đó, nhóm đối tượng còn ép anh Tá về nhà trọ "gom" đủ 4 triệu đồng cho chúng, sau đó mới chịu lên xe, rồ ga bỏ đi.

Theo Đàm Đệ (VNN)