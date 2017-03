Bắt khẩn cấp 5 tên cướp biển

Cơ quan Công an cho biết, vào khoảng gần 2h sáng 26/6, thấy xà lan chở than của Công ty TNHH một thành viên Vật tư và Vận tải ITASCO, do thuyền trưởng Đỗ Minh Tuấn điều khiển đi từ Cẩm Phả về Hải Phòng bị mắc cạn tại khu vực lạch Kênh Tráp, xã Tiền Phong, các đối tượng trên đi thuyền nan áp sát rồi dùng hung khí tấn công anh Tuấn cùng 6 thủy thủ khác.

Bọn chúng bắt toàn bộ thủy thủ quỳ xuống để lục soát tài sản, dùng dao khống chế thuyền trưởng yêu cầu nộp 30 triệu đồng. Khi anh Tuấn đưa 15 triệu đồng, bọn chúng không thỏa mãn liền tiến hành lục soát phòng ngủ của nạn nhân lấy thêm 1,4 triệu đồng cùng 1 điện thoại rồi tẩu thoát.

Nạn nhân Đỗ Minh Tuấn cho biết, ngoài số tiền trên, anh còn bị mất sợi dây chuyền vàng tây 4,5 chỉ.





Theo Nguyễn Khánh (CAND)