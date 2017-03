Bắt khẩn cấp 7 đối tượng hành hung Phó Giám đốc Sở GTVT

10h sáng ngày 26/10/2013, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa (PC45) phối hợp Công an TP Nha Trang thi hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Hạnh - biệt danh Hạnh “nhỏ”, 39 tuổi, trú ở 13C Chí Linh, phường Phước Hòa, TP Nha Trang cùng 6 đối tượng có liên quan về hành vi cố ý gây thương tích.

Lệnh khám xét nơi ở của Hạnh “nhỏ” và cơ sở kinh doanh karaoke Đại Cao ở 18 Yết Kiêu, phường Vạn Thắng do đối tượng này làm chủ cũng đã được thực hiện trong buổi sáng cùng ngày, qua đó đã thu giữ một số chứng cứ, tài liệu có liên quan đến vụ hành hung ông Nguyễn Văn Dần - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa.

Vụ việc xảy ra vào sáng 23/10, sau khi ông Dần đi tắm biển về đến nhà riêng ở 258/9 Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang thì có số máy lạ gọi vào điện thoại di động, nhưng chỉ nghe tiếng ồn của nhiều người, nên ông tắt máy chuẩn bị ăn sáng để đến công sở làm việc. Bất ngờ một nhóm thanh niên lạ mặt ập vào nhà, một người trong số họ cao giọng hỏi “Ông có phải là Dần không ? Vì sao nợ tiền banh anh tôi không trả?”. Ông Dần mới trả lời “Các anh nhầm rồi”, thì nhóm đối tượng nêu trên xông tới đấm đá túi bụi khiến nạn nhân bị thương tích ở mặt, tay, chân. Trong chớp nhoáng, những kẻ hành hung ông Dần rút nhanh ra đầu con hẻm, có một số phụ nữ khác đang chờ ở đó rồi cùng lên xe tẩu thoát.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, Đại tá Đặng Văn Mạnh - Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, bước đầu cơ quan điều tra đã có một số căn cứ xác định Hạnh “nhỏ” cùng đồng bọn dàn cảnh đánh ông Nguyễn Văn Dần vì Sở GTVT Khánh Hòa đang thanh tra hoạt động doanh nghiệp kinh doanh vận tải có phần góp vốn của hắn.

Được biết trong những năm qua, Hạnh “nhỏ” là đối tượng nhiều lần bị xử lý hình sự, hành chính do vi phạm pháp luật. Nổi cộm nhất là cách đây 10 năm, trong một cuộc chơi ở vũ trường New Century ở đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang trong đêm Noel năm 2003, Hạnh “nhỏ” gây sự khi ném ly rượu và nước đá sang bàn anh Ngô Nguyễn Minh Châu, trú ở 32/7 Quang Trung. Khi anh Châu sang hỏi nguyên do, Hạnh “nhỏ” đấm vào mặt người thanh niên này, đồng bọn của hắn là Nguyễn Quang Thuận, trú ở phường 15, quận 11, TP Hồ Chí Minh rút dao lê mang theo đâm vào bụng anh Châu khiến nạn nhân tử vong.

Sau vụ án này, Thuận bị Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng xử phạt tù chung thân về tội giết người, còn Hạnh “nhỏ” lãnh án 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng.



Theo Hữu Toàn (CAND)