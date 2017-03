Bất khẩn cấp 7 đối tượng truy sát 1 thanh niên

Trước đó, khoảng 21h ngày 26/6, người dân sống tại khu vực ngã 3 nông trường 6 (X. Bù Nho, H. Bù Gia Mập) chứng kiến một nhóm khoảng 8-10 đối tượng đi trên nhiều xe máy truy đuổi một thanh niên khác đang điều khiển xe máy trên đường.

Sau khi dùng mã tấu đánh chém người thanh niên đi một mình ngã xuống đường, nhóm đối tượng dùng gạch, đá và đấm đá đánh liên tiếp vào nạn nhân dẫn đến thương tích đầy mình.

Sau khi vụ đánh, chém người xảy ra, Công an xã Bù Nho và công an huyện nhanh chóng tới hiện trường. Qua điều tra ban đầu, Công an huyện Bù Gia Mập xác định được 7 đối tượng gây ra vụ truy sát và tiến hành bắt khẩn cấp. Đồng thời thu giữ được 8 cây mã tấu mà chúng dùng để chém người.

Đáng chú ý 7 đối tượng bị bắt có tuổi đời khá trẻ, trong số này có đối tượng đang học lớp 11. Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Gia Mập đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để chuyển Viện KSND cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố.

Theo Hoàng An (Bee)