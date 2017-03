Bắt khẩn cấp 7 nghi can phá rừng đầu nguồn

Vào khoảng 7h sáng ngày 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh tiếp cận trụ sở Công ty Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn (thị trấn Tây Sơn), tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Nhật Tân - Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Khe Lét.

Đống gỗ trong vụ phá rừng có quy mô lớn vừa được lực lượng biên phòng Hà Tĩnh di chuyển ra khỏi rừng, tập kết ngay tuyến đường chính vào Trung tâm xã Sơn Hồng

Theo quyết định khởi tố bị can số 04/CSĐT do đại tá Hoàng Bá Thọ - Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh ký ngày 8/5/2012, bị can Tân đã có hành vi thông đồng và cho phép Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Thanh Bình tổ chức vận chuyển 23m3 gỗ xẻ (qui gỗ tròn là 36,8m3) ra khỏi rừng trái quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam đối với bị can Phan Nhật Tân

Từ tháng 6/2010 đến tháng 6/2011, với cương vị trạm trưởng Trạm Bảo vệ rừng Khe Lét, Phan Nhật Tân đã thiếu trách nhiệm, để xảy ra 58 vụ với khối lượng 277,813 m3 gỗ bị khai thác trái phép trên lâm phần quản lý, gây hậu quả nghiêm trọng.

Quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Phan Nhật Tân đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn. Cùng thời điểm trên, các mũi trinh sát công an Hà Tĩnh tiến hành bắt khẩn các đối tượng liên quan đến phá rừng đầu nguồn Hà Tĩnh.

Đối tượng Nguyễn Thanh Bình đầu nậu buôn gỗ trú tại xã Sơn Hồng (Hương Sơn) bị bắt

Gồm các đối tượng: Trần Văn Khoa (48 tuổi) nguyên trạm trưởng trạm kiểm lâm Tây Lĩnh Hồng, Lê Quý Ly (41 tuổi) trạm phó trạm kiểm lâm Tây Lĩnh Hồng, Phạm Văn Cẩn (51 tuổi) kiểm lâm địa bàn, Phạm Anh Tuấn (43 tuổi) trưởng ban quản lý bảo vệ và xây dựng rừng Hồng Lĩnh, Nguyễn Thanh Bình (47 tuổi) và Nguyễn Hữu Huân đầu nậu buôn gỗ trú tại xã Sơn Hồng, Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Theo Xuân Bắc – Hà Phương (Dân trí)