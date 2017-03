Bắt khẩn cấp ba kẻ lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

(PLO)-Ngày 7-2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã phá thành công chuyên án 115N, bắt khẩn cấp Vi Thị Thoan (36 tuổi), Lâm Thị Vệ (44 tuổi, cùng trú xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An) và Vi Quang Dũng (23 tuổi, trú xã Yên Na, huyện Tương Dương) về hành mua bán người.