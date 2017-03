Bắt khẩn cấp băng cướp táo tợn trên quốc lộ

Theo Trần Trung Hiếu (TNO)

Các đối tượng gồm: Nguyễn Trọng Hiến (25 tuổi), Nguyễn Quang Hào (28 tuổi, cùng trú tại xã Thượng Lộc, H.Can Lộc, Hà Tĩnh); Trịnh Văn Sơn (20 tuổi), Lê Duy Mạnh (24 tuổi) và Nguyễn Quốc Tuấn (20 tuổi, cùng trú tại xã Phú Lộc, H.Can Lộc, Hà Tĩnh).Tại cơ quan điều tra, các đối tượng này khai nhận từ tháng 1 đến tháng 4.2013 đã gây ra 7 vụ cướp trên tuyến quốc lộ trên. Lợi dụng đêm khuya, khi phát hiện người đi đường hoặc xe khách,, những đối tượng này dùng xe máy đuổi theo, ép xe vào lề đường và dùng dao, kiếm đe dọa nạn nhân đưa tiền. Nếu xe nào bỏ chạy thì đuổi theo rồi dùng gạch, đá ném vỡ kính.Sau khi ra tay, những đối tượng này không quên dằn mặt nhà xe rằng “nếu bọn mày báo công an thì đừng bao giờ đi qua tuyến đường này nữa”, do đó, hầu hết các nhà xe không dám trình báo với công an.Hiện Công an H.Can Lộc đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan đang bỏ trốn.