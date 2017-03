Bắt khẩn cấp đối tượng giết người, cướp tài sản

Trước đó, vào ngày 1-10, người dân ở phường An Hải Bắc (Q.Sơn Trà) phát hiện một người đàn ông chết bất thường tại nhà riêng (số nhà 07 đường Hoàng Sĩ Khải). Nạn nhân được xác định là ông Trần Tr. T., làm nghề dịch vụ cho vay và đáo hạn ngân hàng.





Hiện trường vụ án mạng ngày 1-10. Ảnh: TT

Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện trên cổ nạn nhân có vết bầm tím, bên cạnh có một sợi dây điện. Nhiều tài sản trong nhà bị lấy đi. Trong đó, có một sợi dây chuyền vàng, một xe máy tay ga, điện thoại di động.

Qua điều tra, bước đầu, cơ quan Công an xác định, Hậu là nghi can gây ra vụ giết người, cướp tài sản nói trên. Sau khi gây án xong, Hậu mang số tài sản lấy được bỏ trốn về quê nhà tại Nghệ An. Công an Đà Nẵng đã khám xét nơi ở của Hậu và thu giữ toàn bộ tang vật liên quan đến vụ án.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.