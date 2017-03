Bắt khẩn cấp đối tượng hiếp dâm máu lạnh

Ngày 9/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Dương (SN 1990, ngụ ấp Trung, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, Long An) về hành vi hiếp dâm trẻ em và giết người. Đối tượng này bị bắt khi đang trên đường trốn khỏi địa phương.

Trước đó, tối ngày 6/2, một thanh niên đi câu cá hoảng hồn khi phát hiện một bàn chân người thò lên từ một cái ao nhỏ ở ấp Trung, xã Đông Thạnh, Cần Giuộc. Ngay lập tức anh báo công an xã.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định nạn nhân là cháu Nguyễn Thị K., sinh 2000, ngụ ấp Trung. Cháu K. bị chết do ngạt nước, trước khi chết đã bị hãm hiếp dã man.

Nhận định hung thủ giết người phi tang, cơ quan điều tra đã lần theo các dấu vết ở hiện trường, truy lùng thủ phạm.

Hai ngày điều tra truy xét, cơ quan điều tra xác định nghi can là Nguyễn Thanh Dương. Khi bị bắt Dương thú nhận, ban đầu chỉ định hiếp dâm, nhưng cháu K. đòi mách người lớn nên y ra tay hạ sát nhằm bịt đầu mối.

Theo Vĩnh Hòa (Dân trí)