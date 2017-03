Bắt khẩn cấp đối tượng sát hại bạn sau 13 giờ gây án

Trước đó, khoảng 8h ngày 8/2/2012, Công an huyện Lương Tài nhận tin của gia đình em Nguyễn Đình Đào, sinh năm 2000 tại xã Trung Chính, huyện Lương Tài, báo về việc Đào không về nhà sau buổi học ngày 8/2/2012.



Tiếp đó , Công an huyện nhận các nguồn tin từ người dân địa phương, phát hiện tại nhà ông Bá Đình Cầu - SN 1956, trú tại xã Trung Chính, huyện Lương Tài, có nhiều dấu vết máu lạ và cặp sách của em Đào ở gần luống rau nhà ông Cầu mà không thấy người.



Xác định đây là vụ giết người nghiêm trọng, Công an huyện đã báo cáo Ban lãnh đạo Công an tỉnh. Để sớm tìm ra kẻ giết người, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và các trinh sát, cán bộ lực lượng điều tra Công an huyện Lương Tài khẩn trương vào cuộc.



Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng nhận định, em Đào đã bị sát hại và đang bị đối tượng giấu xác phi tang. Bằng các biện pháp nghiệp vụ khoanh vùng, rà soát, sàng lọc các đối tượng, lực lượng chức năng nhận định: Dương Phương Thuấn có nhiều điểm nghi vấn.



Qua đấu tranh, khai thác, 21h ngày 8/2/2012, Thuấn khai nhận đã giết Đào để lấy chiếc xe X Game (hay còn gọi là xe Ruồi). Được biết Thuấn và Đào học cùng trường và Thuấn là một thành phần cá biệt của trường. Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.



Theo Nguyễn Quỳnh (TTXVN)