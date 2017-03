Bắt khẩn cấp hai côn đồ truy sát cư dân

Sáng 14-12, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) họp báo cho biết đã bắt khẩn cấp Quách Minh Thắng (tự Thắng 2, quê Thanh Hóa, từng có hai tiền án) và Vi Thế Sơn (tự Bo, ngụ Bình Dương, có một tiền án) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Đây là hai người nằm trong nhóm côn đồ truy sát, gây thương tích cho cư dân xảy ra tại chung cư 4S (đường 17, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) vào chiều 11-12, gây bàng hoàng dư luận.

Công ty bảo vệ có dấu hiệu vi phạm

Đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an quận Thủ Đức, thông tin thêm đến nay nhóm bảo vệ có liên quan gồm Lưu Huỳnh Kim Long, Đỗ Văn Đức, Nguyễn Chí Hiếu và Võ Quốc Nhật do nghiện ma túy đá nên đang bị công an phường lập hồ sơ, tiến hành các thủ tục theo quy định để đưa đi cai nghiện.

Đại tá Tuấn khẳng định hành vi của các đối tượng sử dụng côn nhị khúc, bình xịt hơi cay xịt vào mặt người dân có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ trách nhiệm của Công ty Bảo vệ Trung Nguyên (đơn vị được thuê cử bảo vệ đến chung cư 4S) về các vấn đề ai mua những công cụ hỗ trợ này, ai cho phép các bảo vệ đem theo và sử dụng. Đồng thời, công an cũng làm rõ trách nhiệm của công ty bảo vệ khi tuyển các đối tượng có tiền án, nghiện ma túy vào làm việc.

Pháp Luật TP.HCM đặt câu hỏi trong clip do người dân quay lại được thể hiện những người có trách nhiệm trong Công ty Thành Trường Lộc gồm bà Hương, ông Tường, ông Trung, ông Ánh có mặt vào thời điểm đưa nhóm côn đồ nói trên đến “tháo dỡ” công trình. Mặt khác, hai nghi can bị bắt là Vi Thế Sơn và Quách Minh Thắng khai nhận được sự chỉ đạo của ông Lộc (giám đốc công ty bảo vệ) yêu cầu đến chung cư hỗ trợ và “khi đến nơi chị Hương nói có ai động đến mình thì cứ đánh lại, không chết là được, để chị Hương lo cho”. Như vậy trách nhiệm của những người này trong việc chỉ đạo những đối tượng hành hung người dân là như thế nào?

Đại tá Tuấn khẳng định công an vẫn đang xác minh nhằm điều tra làm rõ trách nhiệm cụ thể của những người thuê mướn các đối tượng nói trên.



Hai nghi can là Quách Minh Thắng (tự Thắng 2, từng có hai tiền án) và Vi Thế Sơn (tự Bo (bên trái), có một tiền án) tại cơ quan điều tra. Ảnh: NT

Chủ đầu tư không hề hay biết (!?)

Ngày 14-12, bà Nguyễn Thị Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công ty Thành Trường Lộc, cho hay: “Khi có văn bản của Sở Xây dựng yêu cầu sửa lại hồ bơi cho đúng quy định, chúng tôi đã tiến hành làm nhưng cứ bị cản trở. Tôi đã báo với công an và được bảo là việc của chúng tôi thì chúng tôi cứ làm”.

“Công ty Thành Trường Lộc đã ký hợp đồng bảo vệ với Công ty Trung Nguyên và Ngự Lâm với thời hạn một năm. Tại thời điểm xảy ra xô xát, công ty không biết chuyện đó. Bên mình thuê công ty bảo vệ thì công ty bảo vệ có chức năng bảo vệ, họ mang gì theo hoặc cá nhân nhân viên bảo vệ như thế nào mình không chịu trách nhiệm” - bà Tùng nói.