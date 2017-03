Bắt khẩn cấp hai đối tượng giả công an cướp xe SH

Ngày 6-10, công an TP.Vũng Tàu tiến hành bắt khẩn cấp hai đối tượng Nguyễn Thanh Vương (24 tuổi, ngụ huyện Đất Đỏ) và Cao Xuân Hồng (17 tuổi) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Vương và Hồng được xác định là nghi can xưng danh công an, dùng còng số 8, bình xịt hơi cay để cướp xe máy SH biển số 72C1 340.00 của anh Lê Công Cương (ngụ phường 8, TP.Vũng Tàu) sáng 1-10. Ngoài ra, công an TP.Vũng Tàu cũng phối hợp với công an phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM tạm giữ Nguyễn Tâm Huân (27 tuổi, ngụ đường Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bước đầu Vương khai nhận tối 30-9 cùng Hồng và một số người bạn tổ chức nhậu tại khu vực công viên Bãi Trước, TP.Vũng Tàu. Rạng sáng 1-10, sau khi tan tiệc nhậu, Vương chở Hồng đi về bằng xe máy hiệu Nouvo. Hồng rủ Vương cùng đi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài.

Sau đó, Vương cùng Hồng về phòng trọ của Vương để lấy bình xịt hơi cay, còng số 8, chạy xe qua đường Nguyễn Thái Học (phường 7, TP.Vũng Tàu). Khi tới đoạn gần nhà hàng Maxim’s, phát hiện anh Cương đang điều khiển xe SH màu đỏ đen, Vương chạy xe tới ép sát cho tới khi anh Cương dừng hẳn.

Lúc này, Hồng nhảy xuống xe, rút còng số 8 và nói anh Cương cho kiểm tra giấy tờ. Khi anh Cương thắc mắc thì Hồng rút bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt anh Cương. Dù bất ngờ, anh Cương vẫn giữ xe và lùi lại. Thấy vậy, Hồng tiếp tục xịt hơi cay vào mặt anh Cương. Lúc này, anh Cương buộc phải buông xe, ôm mặt vì cay. Cùng lúc đó, Vương xuống xe, nhảy lên xe SH của anh Cương nổ máy chạy đi. Hồng cũng bỏ mặc anh Cương và chạy xe đi.

Cả hai chạy xe máy hướng về phía huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đến đây, do hết tiền nên hai đối tượng bán đi chiếc xe máy Nouvo cho một người đàn ông lấy 3 triệu đồng. Hai người tiếp tục chạy chiếc SH lên khu vực quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tại đây, Vương, Hiền gặp một người bạn của Vương, giới thiệu cho đối tượng tên Quân (tên thật là Huân-PV) để bán xe. Huân đồng ý mua xe với giá 30 triệu đồng và đã đưa cho Vương, Hồng 28,5 triệu đồng. Số còn lại là tiền “cò” giới thiệu mua xe.

Vương khai bình xịt hơi cay và còng số 8 là của một người bạn đến phòng trọ của Vương chơi, ngủ lại rồi bỏ quên. Hai món này đã bị Vương vứt lại bên vệ đường.

Trùng hợp là trước khi gây ra vụ cướp xe SH của anh Cương, hai ngày trước đó, Vương và Hồng cũng trộm cắp điện thoại mà người bị hại không ai khác chính là anh Cương. Theo đó, rạng sáng 29-9, sau khi đi nhậu về, chạy xe ngang qua đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu), Vương, Hồng thấy anh Cương nhậu xỉn, nằm ngủ trên ghế của quán cắt tóc lề đường, bên cạnh là chiếc xe SH.

Cả hai dừng xe bước tới, Vương lục túi quần của anh Cương lấy hai điện thoại xịn. Khi Vương lấy xong điện thoại, anh Cương tỉnh dậy. Hai đối tượng giả vờ hỏi anh Cương tên gì, ở đâu để đưa về. Nhưng sau khi hỏi cả hai bỏ đi. Điện thoại trộm được, Vương đem bán được gần 11 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.

Vương và Hồng cũng thừa nhận, khi ép xe SH của anh Cương vào lề đường đã nhận ra anh Cương là người đàn ông bị các đối tượng trộm điện thoại hôm trước. Tuy nhiên, việc tiếp tục cướp xe của anh Cương chỉ là vô tình.