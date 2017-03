Bắt khẩn cấp hai hung thủ giết người

Sáng 27-7, người dân phát hiện một xác nạn nhân nam chết dưới vòng xoay chân cầu mới Tam Kỳ (phường An Sơn, TP Tam Kỳ). Qua khám nghiệm hiện trường cho thấy nạn nhân chết cách đây ba ngày, trên xác có nhiều vết đâm. Danh tính nạn nhân được xác định là Trần Thanh Đại (ngụ xã Tiên An, huyện Tiên Phước, Quảng Nam). Ngay trong ngày, PC14 lần theo dấu vết đối tượng, đến 12 giờ thì phát hiện hai nghi can Huân và Nhân.

Trong quá trình điều tra, đến sáng 28-7, Huân và Nhân cúi đầu thừa nhận đã giết anh Đại để cướp 31 ĐTDĐ vào ngày 25-7. Công an khám xét khẩn cấp nhà Huân, thu hồi toàn bộ 31 ĐTDĐ.