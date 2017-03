Bắt khẩn cấp hai nghi phạm đâm chết một sinh viên

Chiều 8-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã bắt khẩn cấp hai nghi phạm đâm chết anh Nguyễn Tấn Diệp (20 tuổi, ở xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, là sinh viên lớp Điện 32A Trường cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa) vào tối 7-6.

Đại tá Đặng Đình Soa - trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Yên - cho biết hai nghi phạm bị bắt là Lê Trần Hữu Toàn (18 tuổi, ở phường 8, TP Tuy Hòa) và Huỳnh Tấn Qui (19 tuổi, ở thôn Thạnh Phú, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, học viên lớp hàn H33 Trường cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa).

Công an cũng đã tạm giữ hình sự một đồng phạm trong vụ án này là Hoàng Đình Hòa (20 tuổi, ở xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, học viên lớp hàn H33 Trường cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa) sau khi Hòa ra đầu thú chiều 8-6.

Theo cơ quan công an, khoảng 20g40 ngày 7-6, do có mâu thuẫn từ trước, một nhóm bảy người, trong đó có ba nghi phạm nêu trên, đã xông đến phòng trọ của anh Nguyễn Tấn Diệp tại P.9, TP Tuy Hòa và dùng dao đâm vào bụng Diệp khiến nạn nhân chết trên đường đưa đi cấp cứu.

* Chiều ngày 8-6, ông Ngô Ngọc Tường phó trưởng công an xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết: lực lượng công an xã vừa phối hợp cùng cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phước tiến hành bắt giữ khẩn cấp Lê Thế Lực (27 tuổi, ở xóm 7, thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn), nghi phạm đã dùng rựa chém vào vùng đầu cô ruột của mình là bà Lê Thị Kim Anh (46 tuổi, ngụ cùng địa phương), làm cho bà Anh phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe nguy kịch vào lúc 12g30 ngày 7-6.

Ông Tường cho biết trước đó giữa hai bên đã có mâu thuẫn về vấn đề đất đai.

Theo DUY THANH - XUÂN VINH (TTO)