Bắt khẩn cấp hai tên cướp

Theo cơ quan CSĐT, khuya 24.1, anh Lâm Đức Nam (32 tuổi, ngụ ấp Biển Trên A, xã Vĩnh Phước, H.Vĩnh Châu, Sóc Trăng) chạy mô tô biển số 69F8-8501 chở anh Lin Xiao Wen (32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) trên tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp (thuộc ấp 3, xã Phong Thạnh Tây, H.Giá Rai) thì bất ngờ từ phía sau có 5 thanh niên đi trên 2 xe mô tô chạy vượt lên cúp đầu xe và đạp anh Nam và Lin Xiao Wen té ngã vào lề đường.

Các đối tượng này đã dùng nón bảo hiểm, cây đánh và khống chế 2 bị hại, đồng thời mở cốp xe lấy 92 triệu đồng của anh Lin Xiao Wen rồi lên xe tẩu thoát.

Đến rạng sáng 25.1, tại địa bàn xã Tân Phong (H.Giá Rai), lực lượng Công an H.Giá Rai trong lúc tuần tra phát hiện 3 người đi trên một xe mô tô chạy từ hướng Cà Mau về Bạc Liêu không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Phát hiện công an, các đối tượng này tăng ga bỏ chạy với tốc độ rất cao, khi không thể chạy thoát, chúng đã quăng xe chống trả quyết liệt nhưng đã bị lực lượng công an bắt được 2 người gồm: Lữ Ngọc Mến (27 tuổi) và Phạm Văn Cường (24 tuổi, cùng ngụ xã Phong Thạnh Tây B, H.Phước Long) và thu hồi được số tiền gần 38 triệu đồng do bọn chúng cướp từ anh Lin Xiao Wen.

Qua lời khai ban đầu của các đối tượng, công an tiếp tục truy bắt Lê Văn Vũ (29 tuổi, xã Phong Thạnh Tây B, H.Phước Long) đang bỏ trốn.

Theo Trần Thanh Phong (TNO)