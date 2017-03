Bắt khẩn cấp huấn luyện viên Vương Thành Lê

Sáng 26-3-2011, thượng tá Trần Sĩ Phàng - Phó trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An) - cho biết công an vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Vương Thành Lê (31 tuổi, huấn luyện viên môn karatedo thuộc Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao Nghệ An) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Từ con nghiện, Lê trở thành đối tượng mua bán heroin. Hiện công an đang làm hồ sơ để khởi tố vụ án.



Giám đốc Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao Nghệ An Nguyễn Như Tam cho biết thêm: lúc 14 giờ 30 phút ngày 22-3-2011, khi huấn luyện viên Lê rời phường Đông Vĩnh về đến cổng trung tâm thể dục thể thao thì bị công an phường theo dõi và bắt. Khám người, công an thu giữ một gói bột màu trắng nghi là heroin.



Huấn luyện viên Vương Thành Lê từng là kiện tướng quốc gia môn karatedo và năm 2003 về làm huấn luyện viên tại trung tâm. Ngày 21-3-2011, huấn luyện viên Lê vừa nhận quyết định đi học Đại học Thể dục thể thao. Theo V.Toàn - Th.Sơn (Tuổi Trẻ)