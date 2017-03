Bắt khẩn cấp kẻ đe dọa giết người

Theo thông tin từ gia đình bà Huỳnh Thị Kiều Nga, là kế toán Bệnh viện Chợ Rẫy (ngụ Phường 14, quận Bình Thạnh) Tuấn vốn học chung lớp với con gái bà tại Trường đào tạo Cán bộ y tế nhưng đã lưu ban, hiện vẫn đang theo học tại trường.

Ngày 19-1-2007, khi cả gia đình bà Nga đang ở trong nhà thì bị một ca axít tạt vào khiến bà Nga, con gái và chồng bà bị thương nhẹ. Mấy tháng sau, con gái bà Nga nhận được điện thoại của một thanh niên tự nhận mình là người đã tạt axít dọa sẽ tiếp tục... tạt axít. Ngày 23-10-2007, bà Nga lại bị một người lạ tạt axít vào mặt khi đang ngủ khiến khuôn mặt bị hủy hoại. Gia đình bà Nga cho hay đã nhiều lần báo Công an phường 14 và Công an quận Bình Thạnh nhưng công an phường không có động thái gì. Gia đình bà đã tổ chức và bắt quả tang Tuấn khi anh ta đang gọi điện thoại đe dọa. Sau đó, anh ta được Công an quận Bình Thạnh đưa về trụ sở làm việc rồi được thả.

Cho đến tối qua (22-1), Trần Anh Tuấn đã bị bắt khẩn cấp.