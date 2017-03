Bắt khẩn cấp kẻ giết chết anh vợ

Theo lời khai ban đầu của đối tượng, vào ngày 6-11, Dân đến nhà anh rể Phạm Đức Bằng (56 tuổi), trú cùng thôn để xẻ gỗ. Trong lúc nghỉ ăn cơm trưa, ông Bằng và Dân đã xảy ra xích mích nhưng đã được mọi người can ngăn. Tưởng sự việc chỉ dừng lại ở đó, nhưng khi mọi người đi nghỉ thì ông Bằng và Dân tiếp tục cãi vã dẫn đến xô xát.



Trong lúc nóng giận, Dân đã dùng khúc gỗ đánh liên tiếp vào đầu khiến ông Bằng chết ngay tại chỗ. Sau khi thấy nạn nhân đã chết, Dân đã dùng một tấm chăn và tấm bạt cũ cuốn thi thể nạn nhân mang ra phía sau nhà dùng mạt cưa phủ lên để phi tang. Xong xuôi mọi việc, Dân quay vào tiếp tục công việc như không hề có chuyện gì xảy ra.



Đến chiều cùng ngày, không thấy ông Bằng đâu, mọi người đổ xô đi tìm thì phát hiện xác nạn nhân được chôn dấu phía sau nhà nên đã trình báo với cơ quan chức năng. Qua điều tra, lực lượng Công an huyện Đắk Glong đã xác định đối tượng giết chết ông Bằng chính là Trần Văn Dân.



Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông và Công an huyện Đắk Glong phối hợp tiến hành điều tra, làm rõ để sớm đưa đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật.





Theo Q. S.(SGGPO)