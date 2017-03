Bắt khẩn cấp kẻ giết người sau 12 giờ gây án

Công an địa phương và các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt ngay hiện trường để triển khai công tác bảo vệ và nắm bắt các thông tin ban đầu. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Hoàng Tân, sinh năm 1989, tạm trú tại khóm 8, phường 8, TP Cà Mau, hành nghề chạy xe ôm, là đối tượng hình sự vừa mới được tha tù cách nay không lâu.

Nạn nhân chết với tư thế ngửa mặt lên trên, phần đầu và nhiều vị trí khác trên cơ thể có nhiều dấu vết bị vật cứng tác động. Cách vị trí nạn nhân nằm khoảng 3 m là chiếc xe mô-tô số 69K3-8742 của nạn nhân.

Xác nạn nhân và hiện trường vụ án mạng tại khóm 8, phường 8, TP Cà Mau.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trên thân thể của nạn nhân có trên 10 vết thương. Các vết đánh ở vùng cổ làm gãy đốt cổ và đầu làm nứt sọ là những nguyên nhân chính dẫn đến tử vong.

Sau khi thu thập dấu vết và những chứng cứ xung quanh hiện trường vụ án, cơ quan điều tra của Công an TP Cà Mau và Công an tỉnh đã thu được nhiều vật chứng quan trọng có liên quan. Nhiều người xung quanh cho biết, nạn nhân thường xuyên ăn nhậu vào ban đêm với một số bạn cùng chạy xe ôm, thường xuyên la hét và làm mất trật tự ở khu vực nhà trọ.

Trước khi án mạng xảy ra, có người cho biết, vào khoảng thời gian 1 giờ 30 phút đến 2 giờ sáng 31-8, người dân nghe thấy nhiều tiếng la lớn và tiếng ẩu đả giữa một nhóm thanh niên, trong đó có Tân và một người khác tên Vương “khùng”, cùng chạy xe ôm với Tân.

Tổng hợp các chứng cứ đã thu thập được, đồng thời xác định nhanh độ tin cậy của một số lời khai do nhân chứng cung cấp, 14 giờ cùng ngày, một tổ công tác do các trinh sát và điều tra viên Công an thành phố, Công an tỉnh đã ập vào một căn nhà tại ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, bắt gọn đối tượng Vương “khùng” theo lệnh bắt khẩn cấp của Công an TP Cà Mau. Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ còn thu giữ nhiều chứng cứ có liên quan đến hành vi “giết người” của đối tượng.

Tại cơ quan công an, đối tượng có tên thật là Dương Văn Vương (SN 1982), thường trú tại số 230, đường Trương Phùng Xuân, khóm 4, phường 8, TP Cà Mau. Dương thừa nhận hành vi dùng “chìa khóa mỏ lếch để trong cốp xe đánh chết Tân và làm trọng thương anh Lê Công Hiền (SN 1978), tạm trú khóm 8, phường 8 (gần hiện trường)”.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Cà Mau đang tạm giữ hình sự Dương Văn Vương để tiếp tục phục vụ điều tra.