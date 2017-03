Bắt khẩn cấp kẻ giết vợ bằng một nhát dao

Theo VŨ TOÀN (TTO)



Theo nguồn tin của PV, 12g ngày 31-5, Tuân về nhà thấy cửa đóng nên gọi vợ (chị Nguyễn Thị Hoài Nga, 26 tuổi) ra mở cửa. Do chị Nga đang tắm dở nên một lúc sau mới ra mở cửa. Mở cửa xong, chị Nga tiếp tục vào nhà tắm thì Tuân phá cửa rồi dùng dao đâm thẳng vào ngực vợ khiến chị Nga gục ngay tại chỗ. Chị Nga được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng vết thương quá nặng do nhát dao xuyên từ phổi qua tim nên đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Lúc chết, chị Nga đang mang thai đứa con đầu lòng tháng thứ 8.Chu Đình Tuân, 32 tuổi, hiện là giáo viên Trường dạy lái xe thuộc Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa. Chị Nguyễn Thị Hoài Nga, 26 tuổi, là cán bộ địa chính xã Quảng Hưng, huyện Quảng Xương.Theo cơ quan công an, giữa Tuân và chị Nga có mâu thuẫn từ mấy tháng nay.