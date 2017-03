Bắt khẩn cấp kẻ hiếp dâm cụ bà bị tai biến

Chiều 10-4, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Thái (66 tuổi), ngụ ấp 5, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa (Long An) về hành vi hiếp dâm. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị A. (85 tuổi), ngụ ấp 1, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa.

Trước đó, vào lúc 14 giờ 40 phút ngày 9-4, sau khi đi nhậu, ngang qua nhà bà A., nhìn thấy không có ai bên trong, ông Thái đi thẳng nhà. Thấy bà A. bị bệnh tai biến không cử động, người hàng xóm nổi thú tính nhào đến ôm rồi giở trò đồi bại với nạn nhân. Do bị bệnh không thể chống cự, bà A. bị tên hàng xóm hiếp dâm.

Trong lúc y thực hiện hành vi thì một số người xung quanh đi ngang phát hiện sự việc liền hô hoán, tổ chức vây bắt kẻ đồi bại, giải giao công an.