Bắt khẩn cấp kẻ lấy trộm xe hơi tinh vi

Trước đó, Cường làm nghề lái xe và đến nhà anh Nguyễn Văn Tám (ở trị trấn Thanh Chương) thuê xe ô tô con mang BKS 37A-106.76 để đi chơi.

Sau đó, Cường thuê thợ cắt thêm một chiếc chìa khóa của xe ô tô này.



Ảnh: internet

Đến đêm 11-3, khi anh Tám đang đỗ bên quốc lộ 46 (đoạn qua huyện Thanh Chương) thì Cường lấy chiếc chìa khóa đã cắt trước đó đến mở cửa, nổ máy lấy trộm xe và toàn bộ giấy tờ xe để trong xe. Sau khi lấy trộm được chiếc xe trị giá hơn 300 triệu đồng, Cường lái xe đi chơi và đưa xe sang tiệm cầm đồ Trung Hoa ở TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cầm xe và giấy tờ lấy 50 triệu đồng.

Đội 4, Phòng PC45, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Công an huyện Thanh Chương điều tra, tìm được xe đang ở tiệm cầm đồ, nhưng lúc này Cường đã bỏ trốn. Công an bắt được Cường khi Cường đã tiêu xài hết số tiền “cầm” xe.