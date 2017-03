Bắt khẩn cấp kẻ trộm cắp, làm bị thương nhiều cảnh sát

Chiều 26-11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an huyện Triệu Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lê Xuân Trường (29 tuổi) ngụ phường Đông Sơn (Bỉm Sơn, Thanh Hóa) về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết trước đó anh Trần Văn Hùng ngụ xã Dân Quyền (Triệu Sơn, Thanh Hóa) bị kẻ gian phá khóa đột nhập vào nhà trộm cắp gần 5 triệu đồng tiền mặt và hai máy ảnh hiệu Canon, Nikon với tổng giá trị gần 50 triệu đồng.

Ngay sau đó, Công an huyện Triệu Sơn đã khoanh vùng xác định Trường là kẻ gây ra vụ trộm cắp, đồng thời phối hợp với Công an thị xã Bỉm Sơn truy bắt khẩn cấp đối tượng. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong quá trình bị truy bắt, Trường đã chống trả quyết liệt khiến một số cảnh sát bị thương.



Đối tượng Lê Quang Trường cùng đồ hành nghề trộm cắp và tang vật vụ án. Ảnh: Đ.HỢP

Đến 11 giờ ngày 25-11, lực lượng công an đã bắt được Lê Xuân Trường và di lý Trường về Công an huyện Triệu Sơn để tiếp tục điều tra, làm rõ. Đồng thời thu giữ tang vật gồm một máy ảnh Canon và nhiều dụng cụ mà đối tượng dùng để thực hiện hành vi trộm cắp.

Tại cơ quan điều tra, Trường khai nhận do nghiện ma túy nên thường thuê taxi đi dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trong tỉnh. Nếu phát hiện nhà vắng chủ sẽ phá khóa, đột nhập vào nhà để trộm cắp. Trường khai đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản tại TP Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn và các huyện Tĩnh Gia, Thạch Thành, Triệu Sơn.