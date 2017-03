Bắt khẩn cấp luật sư Lê Công Định

Trưa nay, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã bắt, khám xét khẩn cấp luật sư Lê Công Định, nguyên Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM theo điều 88 Bộ Luật hình sự, do có các hành vi cấu kết với bọn cầm đầu phản động nước ngoài chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Gặp gỡ báo giới chiều nay tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Vũ Hải Triều cho hay đã thu được rất nhiều tài liệu, chứng cứ âm mưu lật đổ Nhà nước Việt Nam. Ông Triều cho biết, từ 2005, luật sư Lê Công Định đã móc nối với Nguyễn Sỹ Bình, đối tượng cầm đầu tổ chức phản động lưu vong "Đảng nhân dân hành động" tại Mỹ và "Đảng dân chủ Việt Nam". Luật sư Định là thành viên chủ chốt trong nhóm đối tượng chống đối do Bình chỉ đạo, hoạt động với mục tiêu lật độ chế độ Cộng sản tại Việt Nam bằng phương thức lập hai đảng đối lập có tên "Đảng lao động" và "Đảng xã hội" để tập hợp lực lượng, đánh từ ngoài vào trong để gây rối loạn lớn ở Việt Nam. Theo ông Triều, với bí danh "chị Tư", Lê Công Định được phân nhiệm vụ phụ trách cải cách hành chính, tư vấn pháp luật cho các đối tượng chống đối trong nước: Nguyễn Văn Đài ở Hà Nội, Nguyễn Văn Hải (Hải "Điếu cày"), Nguyễn Tiến Trung ở TP.HCM, biên soạn hàng chục tài liệu, phát tán trên các đài, báo và trang web thù địch ở nước ngoài, xuyên tạc đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và kêu gọi thay đổi chế độ. Lê Công Định sinh năm 1968, là chồng của cựu Hoa hậu Việt Nam Ngọc Khánh. Theo V.Anh (VNN)