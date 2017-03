Bắt khẩn cấp nghi phạm giết cha rồi phi tang xác ở TP.HCM

Điều đáng nói, nạn nhân bị Phương sát hại là ông Đặng Văn Rô (65 tuổi) – cha ruột nghi phạm. Hiện vụ án đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ. Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 phút rạng sáng 5-10-2014, người dân phát hiện một bao tải bỏ ven quốc lộ 1 – đoạn trước cổng một công ty ở lô 18 đường Song Hành, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân (TPHCM) và thấy bên trong chứa một thi thể nam đã tử vong. Công an quận Bình Tân và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM vào cuộc xác minh. Sơ bộ đánh giá ban đầu, phía công an nhận định đây chỉ là hiện trường phụ và nạn nhân bị sát hại từ địa điểm khác. Từ đó, Công an TP.HCM đã ra thông báo về vụ án gởi cho công an các địa phương lân cận. Trong đó, có chi tiết do người dân cung cấp là vị trí phát hiện thi thể trước đó có một xe khách dừng lại để cho một hành khách nam xuống xe và hành lý mang theo có một chiếc bao tải.

Nghi phạm Phương tại cơ quan Công an - Ảnh do Cơ quan công an cung cấp

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã khoanh vùng và xác định nạn nhân cư ngụ ở xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Công an TP.HCM cùng Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp khám nghiệm hiện trường tại nhà nạn nhân và thu giữ một số tang vật nghi liên quan đến vụ án. Cơ quan chức năng cũng mời Đặng Hùng Phương đến làm việc nhưng đối tượng này quanh co chối tội và phủ nhận mọi thông tin bản thân có liên quan đến vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và kiên trì đấu tranh của cơ quan công an, bước đầu Phương thừa nhận đã ra tay sát hại cha ruột rồi phi tang xác. Theo khai nhận ban đầu của Phương, giữa Phương và ông Rô xảy ra mâu thuẫn kéo dài từ lâu và ông Rô nhiều lần đánh chửi mẹ con Phương.

Ngày 4-10, sau chầu nhậu với bạn bè, Phương về nhà và xảy ra cự cãi với ông Rô rồi dùng cây đánh vào đầu ông này rồi dùng dây siết cổ tử vong. Phương khai khi sát hại cha xong đã đem xác bỏ vào bao tải rồi đón xe đò đi TP.HCM bỏ xác phi tang.