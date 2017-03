Bắt khẩn cấp người mẫu, diễn viên Trang Trần

Trang Trần (trái) trong một cảnh phim - Ảnh Tư liệu TT

Chiều tối 27-2, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) xác nhận đã bắt khẩn cấp Trần Thị Trang (30 tuổi) đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Trang để làm rõ vi phạm của người mẫu này.

Trước đó, vào đêm 26-2, Trần Thị Trang đã bị công an đưa về tạm giữ hành chính tại trụ sở công an phường Hàng Buồm.

Đêm 26-2, Trang và bạn bè đi taxi trên phố Đào Duy Từ và bị công an phường Hàng Buồm yêu cầu dừng xe, kiểm tra giấy tờ do lái xe đi vào đường ngược chiều. Sau đó, cơ quan công an yêu cầu xử lý đối với lái xe thì gặp phản ứng của Trang.

Cụ thể, Trang xuống xe và phản ứng với lực lượng thi hành công vụ với thái độ bất hợp tác, coi thường, có lời lẽ lăng mạ người thi hành công vụ, thậm chí còn lấy chân đạp vào cán bộ công an.

Vì hành vi lăng mạ người khác, chống người thi hành công vụ trên, Cơ quan công an đã phải đưa Trang về trụ sở để làm rõ. Tại đây, Trang tiếp tục chửi bới cán bộ công an trong phường.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Trần Thị Trang có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự nên đã bắt khẩn cấp để điều tra. Ngoài ra, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xem xét hành vi lăng mạ người khác của Trần Thị Trang.