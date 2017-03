Bắt khẩn cấp nữ giám đốc chào mời dự án ảo lừa tiền tỉ

Theo cơ quan điều tra, khoảng cuối năm 2009 An Phương Thảo mời bà LPA (trú quận Hoàn Kiếm) góp vốn đầu tư hai dự án Contresxim Cầu Diễn (Phú Diễn, Từ Liêm) và dự án chung cư đường Phạm Tuấn Tài (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy). Nếu tham gia góp vốn, bà PA sẽ được quyền mua đất dự án với giá ưu đãi. Tính đến ngày 5-1-2010, bà PA đã nộp cho Thảo tổng số tiền gần 19,9 tỉ đồng. Đến năm 2013, hai dự án vẫn chưa được triển khai, bà PA yêu cầu trả lại tiền. Thảo mới hoàn lại 8,4 tỉ đồng. Bà PA đã có đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tiền của Thảo tới cơ quan điều tra. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định khu đất của Công ty Contresxim-TM đến nay chưa được các cấp có thẩm quyền cấp phép đầu tư dự án. Tương tự, dự án chung cư đường Phạm Tuấn Tài không khả thi. Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.