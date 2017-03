Bắt khẩn cấp tài xế xe khách lao xuống cầu

Trước đó lúc 23g ngày 5-8, xe khách giường nằm do Hồ Văn Do ( (36 tuổi, quê ở xã Quỳnh Minh, Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển, chở khách chạy từ Nghệ An vào TP.HCM, khi đến cầu Đại Thạnh (xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, Bình Định) bất ngờ tông sập hơn 10m lan can và lật nhào xuống cầu.



Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc - Ảnh: Sơn Đông

Vụ tai nạn làm 2 hành khách là em Cao Tất Linh (9 tuổi, trú ấp 3, Đồng Nơ, Hớn Quảng, Bình Phước) và chị Nguyễn Thị Lượng (36 tuổi, trú Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) chết tại chỗ và 15 người khác bị thương.

Theo N.TRẦN (TTO)