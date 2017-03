Bắt khẩn cấp trưởng thôn đi xe Bentley

Vị trưởng thôn này khét tiếng không chỉ vì đi xe Bentley mà còn có quá khứ lẫy lừng vào tù ra tội và không ít lần được xưng tụng như một tấm gương giang hồ rửa kiếm hoàn lương.

Nguyễn Thanh Hưng (SN 1953), là Giám đốc Công ty TNHH Thành Hưng, Bắc Ninh có trụ sở tại xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn.

Quan sát của PV Thanhnien Online cho thấy sau khi ông Hưng bị bắt vào buổi chiều thì đến 23 giờ 30 tối 13.8 vẫn có hàng chục cảnh sát phong tỏa Công ty TNHH Thành Hưng và là nhà riêng của ông Hưng để phục vụ cho việc khám xét. Sự việc thu hút hàng ngàn người dân địa phương hiếu kỳ đến xem.



Cảnh sát khám xét công ty và là nhà riêng Hưng "sóc" - Ảnh: Thái Sơn

Được biết, để bắt giữ các đối tượng trên, hàng trăm cảnh sát thuộc Bộ Công an đã được huy động đồng loạt đột kích vào 3 địa điểm gồm: Công ty TNHH Đại An do Nguyễn Ngọc Minh (còn gọi là Minh Sâm) làm giám đốc, Công ty TNHH Thành Hưng và chợ gỗ Phù Khê.

Tại các địa điểm này, cơ quan công an thu giữ 6 khẩu súng các loại cùng nhiều tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Theo tiết lộ của một cán bộ có trách nhiệm của Bộ Công an trong chuyên án này, các đối tượng cùng bị bắt khẩn cấp về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trong đó, Hưng “sóc” được coi như cánh tay phải của Minh Sâm. Dù cả hai là giám đốc các doanh nghiệp độc lập nhưng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và cùng đứng ra điều hành mọi hoạt động của chợ gỗ Phù Khê.



Nhiều cảnh sát được huy động phong tỏa bên ngoài công ty của Hưng "sóc" - Ảnh: Thái Sơn

Theo tìm hiểu của PV, chợ gỗ Phù Khê có diện tích hơn 10.000m2 với hàng trăm gian hàng, chỉ buôn bán mặt hàng duy nhất là gỗ quý.

Từ nhiều năm nay, chợ gỗ Phù Khê được mệnh danh là vựa gỗ Hương, Trắc cùng nhiều loại gỗ quý khác được thương lái thu gom từ nhiều nơi về đây để mua bán trao đổi, kể cả xuất đi nước ngoài.

Mọi hoạt động tại các gian hàng trong chợ gỗ Phù Khê chỉ diễn ra khi được sự đồng ý của Minh Sâm hoặc Hưng “sóc”.

Nguồn lợi thu được của 2 người này không chỉ là lợi nhuận từ việc cho thuê gian hàng tại chợ gỗ mà còn nhiều hoạt động khác về buôn bán gỗ quý. Chỉ biết rằng khi nhắc đến Minh Sâm hay Hưng “sóc" thì không một doanh nghiệp gỗ nào ở phía Bắc là không biết với các danh xưng "đại gia" hoặc “trùm gỗ”. Hầu hết các doanh nghiệp gỗ tại thị xã Từ Sơn khi nhắc đến 2 ông trùm này đều lắc đầu, nể sợ.

Nếu hàng ngày đi làm và đi chơi, Minh Sâm "ngự" trên xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thì vị trưởng thôn Phù Khê Thượng cũng không kém khi cưỡi xe sang Bently. Cả hai ông trùm này cũng tỏ ra hào phóng khi bỏ tiền túi hàng tỉ đồng để đóng góp xây dựng các công trình công cộng tại nhiều địa phương.

Không chỉ nổi tiếng về sự giàu có, chơi sang, Hưng “sóc” không ít lần thổ lộ trên nhiều tờ báo về tiểu sử từng làm tướng cướp của mình và tự hào mình như thể là tấm gương giang hồ gác kiếm hoàn lương.

Do phong thái nhanh nhẹn, sắc sảo nên từ nhỏ Nguyễn Thành Hưng có biệt danh là Hưng “sóc”. Từ thuở là học sinh, Hưng “sóc” quy tụ nhiều đàn em đi trộm cắp tài sản.

Sau nhiều chiến tích, năm 1973, Hưng bị Tòa án nhân dân Hà Nội xử phạt 18 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Ra tù được thời gian ngắn đến năm 1975, Hưng bị bắt lại và bị TAND tỉnh Hà Bắc (cũ) kết án 10 năm tù về tội trộm cắp. Năm 1984, Hưng được ra tù và đến năm 1985 tiếp tục bị bắt và bị TAND tỉnh Thái Nguyên xử 10 năm tù giam cũng về tội trộm cắp tài sản.

Sau khi ra tù, Hưng “sóc” thành lập doanh nghiệp tư nhân và cùng với Minh Sâm nhanh chóng biến xã Phù Khê thành địa điểm trung chuyển buôn bán gỗ quý.

Theo Thái Sơn (TNO)