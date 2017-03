Bắt lại 406 người trốn trại cai nghiện

Chiều 24-10, tỉnh Đồng Nai họp khẩn về việc 562 học viên phá Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai (đóng trên địa bàn xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc - cơ sở) bỏ trốn. Theo cơ quan chức năng, đến chiều cùng ngày, có 406 học viên bị bắt lại, lực lượng chức năng đang truy bắt những người còn lại.

Đập phá, đào thoát trong đêm

Khoảng 21 giờ ngày 23-10, hàng trăm người trong cơ sở đập phá, hò hét rồi trốn khỏi cơ sở, tay cầm hung khí đi nghênh ngang giữa quốc lộ 1A. Họ hung hãn đập phá nhà dân, chặn xe khách và bất kỳ ai ngang qua để xin tiền.

Ông Hùng ở xã Bảo Hòa kể: Học viên cầm theo gậy, hung khí… kéo nhau đi thành đoàn trên đường, gặp xe chạy qua là chặn lại xin tiền. Khi họ đi đến cây xăng ở Bảo Hòa thì lực lượng chức năng ngăn lại. Cảnh sát cơ động đã dùng hơi cay và đạn khói ném vào, đám đông nằm xuống quốc lộ rồi tản ra hai bên đường, trốn vào nhà dân.

Còn anh Phương ngụ xã Xuân Phú cho hay: Khi mọi người chuẩn bị đi ngủ thì nghe nhiều tiếng la hét từ cơ sở. Sau đó thì từng đoàn học viên kéo nhau đi trên đường. Họ hò hét, đập phá một số biển hiệu của dân, gặp người đi đường thì chặn lại. “Nhìn cảnh trên ai cũng sợ, đóng kín cửa không dám ra ngoài…” - anh Phương nói.

Theo ông Hồ Trí Lịch, Giám đốc cơ sở, bốn khu của trại đã bị các học viên phá tan hoang. Toàn bộ tivi, đồ dùng và cửa của khoảng 40 phòng đã bị các học viên phá hỏng.





Các học viên bị bắt đưa trở lại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai. Ảnh: T.DŨNG

Công an truy bắt cả đêm

Ngay sau khi nhận thông tin, cả trăm cảnh sát cơ động và các lực lượng khác đến ngay hiện trường. Do số người tràn ra quá đông nên công an huyện và bảo vệ của cơ sở không ngăn cản được, chủ yếu giữ gìn an ninh trật tự cho khu dân cư ở khu vực.

Sau đó công an tỉnh, công an tổ chức chốt chặn truy tìm. Nhiều học viên đón xe khách bỏ trốn cũng bị bắt lại.

Lãnh đạo xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc cho biết khi nhận thông tin, xã đã huy động lực lượng cùng với lực lượng của cấp trên bảo vệ và trấn an người dân. “Chúng tôi lo nhất là học viên vào khu dân cư sẽ gây án, cướp bóc nhưng rất may là không xảy ra tình trạng trên. Xã vẫn đang phối hợp với cơ quan chức năng truy bắt những người đang trốn trong các khu rẫy và khu dân cư” - vị này nói.

Theo ông Lịch, khi sự việc xảy ra Công an tỉnh Đồng Nai và công an các huyện như Xuân Lộc, thị xã Long Khánh đã có mặt cùng các lực lượng khác nên tình hình được kiểm soát. Lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động tỉnh Đồng Nai cho hay đã huy động khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia truy bắt, ngăn chặn các học viên bỏ trốn.

Phòng ngừa nhưng không ngăn được

Theo báo cáo, trước lúc xảy ra sự việc, Trần Ngọc Dũng, Võ Đình Huân và Đậu Đức Nghĩa lợi dụng đang trong giai đoạn cắt giảm ma túy đã đòi cung cấp thuốc seduxen. Không được đáp ứng, Dũng dùng bóng đèn đâm vào người và la hét kích động các đối tượng cùng phòng phá cửa rồi ra ngoài kích động các phòng khác cùng phá cửa bỏ trốn.

ông Lịch cho hay: Việc đảm bảo an ninh trật tự ở đây đang gặp nhiều khó khăn. “Cán bộ, nhân viên của cơ sở chỉ 110 người nhưng phải quản đến 1.400 học viên. Cơ sở đã chủ động phòng ngừa nhưng không thể lường trước được sự việc” - ông Lịch nói.

Cơ sở được xây dựng từ năm 1993, đã xuống cấp. Quy mô chứa khoảng 800-900 học viên nhưng hiện có gần 1.500 học viên dẫn tới quá tải.

“Hiện trung tâm đã khắc phục và gia cố lại các phòng bị phá hỏng để sử dụng. Với những học viên bị bắt lại, người nào thuộc diện manh động sẽ bị giữ ở những nơi khác để đảm bảo an toàn” - ông Lịch nói.

Sau sự việc, tỉnh đã giao công an rà soát lại nhóm đã đập phá tài sản, xem xét khởi tố vụ án. Tỉnh sẽ chỉ đạo cho tăng cường lực lượng bảo vệ, bố trí gấp kinh phí xây dựng thêm 10 phòng để giảm tải học viên.