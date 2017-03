Bắt lái xe, phụ xe đánh nhau vì tranh giành khách

3 đối tượng bị bắt giam gồm: Trần Hoàng Vũ (SN 1972), Trần Hưng Định (SN 1974, đều ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn) và Phan Xuân Huy (SN 1975, ở phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn). Đồng thời phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Trung Thành (SN 1994, ở phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn).



Trước đó, vào ngày 5-11-2012, 4 đối tượng trên là lái và phụ xe của nhà xe Yến Điện, do tranh giành khách đã đánh anh Hồ Trung Hiếu (SN 1977, ở TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) lái xe của nhà xe Hùng Kiều, làm anh Hiếu bị thương tật 16%.



Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Riêng Nguyễn Trung Thành bỏ trốn. Công an địa phương đã vận động gia đình kêu gọi Thành ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.





Theo Công Hoài (ANTĐ)