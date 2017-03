Bắt lái xe tải tông chết hai vợ chồng

Thượng tá Phan Văn Nhẫn, Trưởng công an huyện Sơn Tịnh cho biết, qua khám nghiệm hiện trường, tài xế Việt đã chạy lấn phần đường dành cho người đi xe máy ngược chiều, không làm chủ tốc độ nên khi gây ra tai nạn đã kéo lê hai xe máy gần 10 m.



Nhiều nhân chứng xác nhận, trước khi chờ đợi cân mì cho nhà máy mì Tịnh Phong, Việt uống rượu với một số lái xe trước cổng nhà máy. Công an huyện Sơn Tịnh đang chờ kết quả xét nghiệm máu, nồng độ cồn của tài xế Việt để thu thập thêm chứng cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng.









Trước đó trưa 18/2, sau khi mua sắm vật dụng sinh hoạt gia đình, phụ tùng sửa xe máy, trên đường từ TP Quảng Ngãi về quê ở xã Bình Thanh Đông, huyện Bình Sơn, vợ chồng anh Phan Thanh Hùng - chị Lê Thị Mến chở con trai là Phan Thanh Huy (4 tuổi) và vợ chồng anh Nguyễn Văn Đồng - chị Ao Thị Thạch đã bị xe tải do Việt điều khiển tông vào.Hậu quả là cặp vợ chồng Hùng - Mến chết tại chỗ. Ba người còn lại bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.Theo Trí Tín (VNE)