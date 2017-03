Bắt lô iPhone 6S nhập lậu tại sân bay Tân Sơn Nhất

Chủ số hàng này ngụ phường 12, quận 10 (TP.HCM), vừa đáp chuyến bay từ Mỹ về có quá cảnh qua Đài Loan. Ông này khai báo số hàng trên trong tờ khai xuất nhập cảnh. Tuy nhiên, việc vận chuyển, nhập khẩu vào Việt Nam không có giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành nên bị lập biên bản vi phạm hành chính. Toàn bộ số iPhones 6S đã được chuyển về Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất để tiếp tục xử lý.

Cùng ngày, tại ga hành lý quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu (C74) - Bộ Công an phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TP.HCM và lực lượng QLTT TP đã kiểm tra, tạm giữ một lô hàng 64 chiếc Macbook Pro, máy tính đắt tiền của Apple, trị giá khoảng 2 tỉ đồng. Hiện công an đang xác minh nguồn gốc và chủ lô hàng trên.

MINH MINH