Bắt lơ xe giết đồng nghiệp sau bốn giờ lẩn trốn

Nghi can Nguyễn Xuân Trường



Do có mâu thuẫn với nhau trong lúc làm lơ xe cho nhà xe Tín Nghĩa trên chuyến hành trình Hà Nội - Sài Gòn nên vào sáng 1-10 khi xe đến Bến xe Miền Đông giữa Sơn và Trường tiếp tục gây gổ, bất hòa với nhau.

Chiều cùng ngày, khi Trường đang ăn cơm tại bến thì Sơn đến có lời lẽ xúc phạm Trường nên xảy ra đánh nhau. Trong lúc giằng co, Trường lấy cây kéo đâm hai nhát khiến Sơn gục ngã tại hiện trường. Ngay sau đó Trường bắt xe ôm bỏ trốn. Riêng nạn nhân đã tử vong.

Công an quận Bình Thạnh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự lên các kế hoạch, phương án truy bắt nghi can gây án. Sau khoảng bốn giờ đồng hồ truy tìm, đến 22 giờ 30 đêm cùng ngày, lực lượng trinh sát Công an quận Bình Thạnh đã bắt giữ được Trường khi đối tượng này lẩn trốn trong nhà vệ sinh của một tiệm Internet tại phường 4, quận 4.