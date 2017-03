Bất lực nhìn bạn gái rớt xuống sông chết đuối ngay trước mắt

(PLO)- Chiều 28-6, tại khu vực cống cầu Quay, (sống cầu Ngang, ấp An Mỹ, xã An Sơn, thị xã Thuận An, Bình Dương) xảy ra vụ đuối nước khiến một thiếu nữ tử vong. Nạn nhân là Đặng Thị Bích Vân (16 tuổi, quê Bình Thuận).