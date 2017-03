Bắt lượng ma túy lớn từ Lào vào Nghệ An

Sáng 21-9, Phòng Phòng, chống tội phạm ma túy (PCTPMT) Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An cho biết đã phối hợp cùng Công an tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) phá thành công chuyên án 347 LV, chặt đứt đường dây ma túy lớn vận chuyển từ Lào vào Nghệ An.

Sau một thời gian theo dõi và xác lập chuyên án, lực lượng BĐBP tỉnh Nghệ An cùng Công an tỉnh Xiêng Khoảng, Cục PCTPMT BĐBP Việt Nam, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và Đồn biên phòng Na Ngoi phá án.

Chiều tối 20-9, khi Phò Chua Lỳ, Bun My Mùa và Thông Già (cùng quốc tịch Lào) đang giao dịch trao đổi hàng tại khách sạn Nam Chay (thị xã Phôn Sa Vẳn, Lào) thì biên phòng Nghệ An và Công an tỉnh Xiêng Khoảng ập vào bắt giữ.

Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền (bìa trái) tặng hoa và thưởng nóng cho ban chuyên án. Ảnh: ĐẮC LAM

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 18 bánh heroin (khoảng 7 kg), 12.000 viên ma túy tổng hợp, ba điện thoại di động và một máy đếm tiền. Cả ba khai số ma túy này đang trên đường đưa vào Nghệ An tiêu thụ thì bị bắt giữ.

BĐBP tỉnh Nghệ An đã hoàn tất hồ sơ bàn giao Lỳ, Mùa, Già cùng tang vật cho Công an tỉnh Xiêng Khoảng tiếp tục điều tra, xử lý.

Sáng 21-9, Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền, Phó Tư lệnh BĐBP, đã biểu dương, tặng hoa và thưởng “nóng” 50 triệu đồng cho Ban chuyên án 347 LV thuộc BĐBP tỉnh Nghệ An.