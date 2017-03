Bắt “má mì” 22 tuổi điều hành gần 20 nữ sinh bán dâm

Ngày 15-8, Cơ quan công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đã bắt khẩn cấp Hoàng Thị Hoài (22 tuổi, trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) vì có hành vi cầm đầu đường dây mại dâm.

Theo hồ sơ, Hoài từng làm nhân viên cơ sở mát-xa ở TP Vinh, rồi Hoài học được các mánh khóe bán dâm và tổ chức bán dâm. Biết các “thượng tế” thích gái gọi là sinh viên, Hoài bỏ nghề mát-xa thiết lập đường dây mại dâm thế hệ 9X. Ban đầu Hoài lân la đến ký túc xá các trường ĐH, CĐ, trung học chuyên nghiệp ở TP Vinh, thấy cô gái nào có nhan sắc, chân dài Hoài tiếp cận làm quen xin số điện thoại, rủ đi ăn uống, hát karaoke.

Từ đó, Hoài lôi kéo các nữ sinh và các cô gái xinh đẹp biết cách ăn chơi và để có tiền ăn chơi thì phải…bán dâm. Khách mua dâm thông qua Hoài, Hoài ra giá và điều các cô gái phục vụ.

Giá mỗi lần bán dâm từ 1,5 đến 3 triệu đồng, chưa tính tiền phòng. Số tiền bán dâm phải chia cho Hoài 1/3.

Sau một thời gian theo dõi, chiều 11-8, lực lượng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Vinh đã bắt quả tang Kh.Th.T (20 tuổi) và L.Th.L (21 tuổi) đang bán dâm cho hai khách nam trong phòng khách sạn ở phường Hưng Bình (TP Vinh).

Từ lời khai của T và L, công an mở rộng điều tra, bắt Hoài và thu giữ tang vật nhiều bao cao su chưa sử dụng, hơn 20 triệu đồng, 7 điện thoại di động.

Hiện Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Vinh đang tiếp tục mở rộng điều tra.

