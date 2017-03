Bắt “má mì” 74 tuổi chuyên săn thiếu nữ

Theo CQĐT, cuối tháng 5/2010, Ly vượt biên từ Campuchia qua Việt Nam (theo cửa khẩu Tịnh Biên, An Giang) rồi về trú ngụ tại nhà một người quen ở xã Thạnh Quới (huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ). Tại đây, Ly thường xuyên để ý đến những gia đình xung quanh có con gái mới lớn rồi làm quen tạo lòng tin.

Đầu tháng 6/2010, Ly đến nhà ông V.H.T (ngụ xã Thạnh Quới) dùng lời ngon ngọt để xin gia đình cho em V.T.H lên Bình Dương làm việc cho Ly với mức lương hậu hĩnh. Tin lời Ly, ông T. cho con đi theo Ly.

Sáng ngày 3/6/2010, Ly đón xe buýt đưa H đi nhưng không lên Bình Dương mà lại đi về hướng Châu Đốc (An Giang). Trong quá trình đi, gia đình có điện thoại hỏi Ly là đi tới đâu thì Ly chỉ trả lời là đang đi rồi cúp máy.

Gia đình liên tục gọi điện và đòi gặp H thì H lại nói là đang đi về hướng Châu Đốc. Thấy chuyện chẳng lành nên gia đình kêu H xuống xe nhưng đã bị Ly cúp máy. Lúc này, H mới hỏi Ly là đi Bình Dương sao lại đi lên Châu Đốc làm gì thì Ly trả lời “qua Châu Đốc mới đến Bình Dương”.

Nhiều người khách đang đi trên xe buýt nghe Ly trả lời như thế thì hết sức bất ngờ và nghi đây là một vụ bắt cóc nên cùng nhau bắt giữ Ly đến Công an TP Long Xuyên (An Giang). Ngay sau đó, Phan Ly cùng nạn nhân được đưa về Công an Cần Thơ để làm rõ.

Tại CQĐT Công an Cần Thơ, Phan Ly khai là đã có “hợp đồng” với con gái là Phan Lan (đang ở Campuchia), nếu đưa được một người phụ nữ ở Việt Nam sang Campuchia thì được trả 50 USD/người. Phan Ly về Việt Nam và thực hiện kế hoạch giữa chừng thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện CQĐT đang tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ vụ án.

Theo Huỳnh Hải (Dân trí)