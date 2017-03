Bắt ma túy giấu trong hộp đĩa VCD trên xe khách

Theo Đại tá Nguyễn Đức Sơn, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết PC47 vừa có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Phan Thị Diệu Huyền (44 tuổi, đăng ký thường trú tại lô Y chung cư Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10; tạm trú phường 4, quận 5, TP.HCM), Quách Thoại Hoa (ngụ phường Phước Hải, TP Nha Trang) về tội mua bán trái phép chất ma túy. Liên quan đến vụ án này còn có Nguyễn Xuân Diệu và Phạm Duy Thanh (cùng ngụ TP Nha Trang) cũng bị đề nghị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo kết luận điều tra, khoảng năm 1998, Diệu Huyền sang Hong Kong sinh sống và sa vào vòng xoáy ma túy. Cuối năm 2003, người phụ nữ này quay về Việt Nam và tự tìm đến trung tâm cai nghiện ở Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông xin cai nghiện tập trung. Đến năm 2007, sau gần bốn năm chữa bệnh Huyền tìm đến TP.HCM sinh sống, tuy nhiên tại đây Huyền lại dính vào ma túy “đá”. Để có tiền và “hàng đá” thỏa mãn cơn nghiện, từ tháng 8-2013, Huyện móc nối với Quách Thoại Hoa thành lập đường dây vận chuyển ma túy từ TP.HCM ra Nha Trang.

Theo đó, “hàng đá” được cất giấu trong những gói đĩa VCD gửi theo đường xe khách liên tỉnh ra Nha Trang. Các đầu mối ma túy ở phố biển chỉ cần giao dịch qua điện thoại rồi chuyển tiền vào tài khoản của Huyền tại một ngân hàng ở TP.HCM hoặc gửi theo xe khách trước khi nhận “hàng đá”.

Cuối tháng 4-2013, Diệu đến một điểm giao dịch vận tải hành khách ở đường Đinh Tiên Hoàng (phường Lộc Thọ, TP Nha Trang) để nhận “hàng” của Huyền gửi ra thì bị các trinh sát Phòng PC47 Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ quả tang cùng bốn bịch nylon có 2,826 g methamphetamine. Từ đầu mối này, công an truy xét và lần lượt bắt giữ Diệu Huyền, Quách Thoại Hoa và Phạm Duy Thanh. Kiểm tra thông tin tài khoản của Huyền, công an phát hiện trong một thời gian ngắn đã có bảy đối tượng mua “hàng đá”, thực hiện 57 cuộc giao dịch chuyển trả hơn 260 triệu đồng và chuyển trả theo xe khách 20 lần với số tiền 102,4 triệu đồng. Hàng trăm cuộc điện thoại, tin nhắn thể hiện mối quan hệ của các đối tượng trong những phi vụ mua bán, tàng trữ ma túy “đá” cũng đã được cơ quan điều tra làm rõ.

