Bắt ma túy liên tỉnh, thu 20 kg tang vật

Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ bảy nghi can Trần Đức Lợi, Lâm Hùng, Đặng Thị Vân Thưởng, Cún Truyền Vy, Sỳ A Quay, Thàm Và Khoắn và San Bảo Luân để điều tra về hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy. Qua công tác trinh sát, Công an huyện Định Quán phát hiện tại địa bàn các xã Phú Tân, Phú Lợi và Phú Hòa hai nhóm có biểu hiện tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Sáng 18-2, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Định Quán bắt quả tang Trần Đức Lợi đang tàng trữ ba tép heroin tại phòng trọ. Lợi khai mua ma túy của Hùng và Thưởng (tự Út). Hai giờ sau, công an bắt khẩn cấp Hùng và Thưởng, thu giữ 130 đoạn ống nhựa được hàn kín hai đầu bên trong có chứa chất bột màu trắng. Cả hai đều khai đó là heroin. Thưởng khai còn mua bán ma túy chung với Vy. Ngay lập tức Vy đã bị bắt giữ. Trước đó, tối 11-2, Đội CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an xã Phú Hòa bắt Quay và Khoắn, thu giữ hai bịch cần sa. Cả hai khai số cần sa trên mua từ Luân. Công an bắt tiếp Luân, thu giữ thêm 16 bịch cần sa có trọng lượng hơn nửa ký. TIẾN DŨNG